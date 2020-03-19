Узнай о своих долгах

В связи с поэтапным снятием ранее наложенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), ФССП России и ее территориальными органами возобновлен личный прием граждан, который в целях недопущения скопления граждан осуществляется по предварительной записи, заявку на которую можно оформить посредством сервиса «Запись на прием» на официальном интернет-сайте ФССП России.

При личном посещении структурных подразделений территориальных органов ФССП России гражданам необходимо обязательно соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и осуществлять антисептическую обработку рук.

ФССП России рекомендует использовать бесконтактные способы взаимодействия с судебными приставами-исполнителями, в том числе электронный сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном интернет-сайте ФССП России, а также установленные в каждом структурном подразделении территориальных органов ФССП России специальные переносные ящики для приема корреспонденции, в которых можно оставить свое обращение.

Обращаем внимание, что по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обращаться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, контактные данные которых размещены на официальных интернет-сайтах территориальных органов ФССП России.