Узнай о своих долгах

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Новости

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Смолянин оплатил 95 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля
Своевременно неоплаченные штрафы за систематическое нарушение скоростного режима стали причиной ареста автомобиля марки «Mitsubishi», принадлежащего должнику. После применения принудительной меры правонарушитель оплатил 95 административных штрафов.
В пользу пострадавшего в ДТП взыскана компенсация морального вреда
Судебные приставы Орловской области взыскали компенсацию за причинение вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия в размере 165 тысяч рублей в пользу пострадавшего.
Оренбуржец оплатил полумиллионный долг после вмешательства судебных приставов
Полумиллионная задолженность за некачественно выполненную работу взыскана благодаря мерам принудительного исполнения, предпринятым судебными приставами.
Административный штраф в размере 40 000 рублей взыскан с организации, нарушившей режим тишины
Судебные приставы Московской области взыскали административный штраф со строительной организации, нарушавшей тишину в жилом комплексе.
Забор преткновения перенесен под контролем судебных приставов
Под контролем судебных приставов в Усть-Куломском районе Республики Коми восстановлены права граждан, нарушенные из-за самозахвата земель общего пользования.
7 месяцев лишения свободы за неуплату алиментов
За неуплату алиментов жительница Дмитриевского района Курской области приговорена к лишению свободы.
В Красносельском районе Санкт-Петербурга исполнено решение суда о сносе незаконной постройки
Судебные приставы провели исполнительные действия по сносу гаража на Коммунистической улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Расходы на демонтажные работы придется оплатить должнику, не исполнившему решение суда добровольно.
В детском саду устранены нарушения санитарных норм и правил
Судебные приставы Селенгинского районного отделения УФССП России по Республике Бурятия обязали муниципалитет и администрацию детского сада «Хараасгай» села Жаргаланта устранить грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Достучались до совести отца
Судебные приставы Изобильненского районного отделения УФССП России по Ставропольскому краю взыскали с мужчины 200 тыс. руб. алиментов. Достучаться до совести отца помогли рисунки его детей.

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Жизненные ситуации

В каких случаях судебный пристав-исполнитель может ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации?
Как мне узнать, есть ли у меня долги?
Каковы сроки предъявления исполнительных документов к исполнению?
В какой территориальный отдел службы судебных приставов следует предъявлять исполнительный лист?
В каком порядке производится расчет размера задолженности по алиментам?
Допускается ли наложение ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете должника, в качестве меры по обеспечению иска?
Взыскание на имущество, принадлежащее жене должника
В какое время могут совершаться исполнительные действия и применяться меры принудительного исполнения?
Меры по розыску не принимаются. Что делать?
Что делать, если:
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Министерство финансов России
Федеральное казначейство
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Главное управление по вопросам миграции МВД России